Türkiye'den İsrail'in orantısız güç kullanımına kınama

Türkiye, İsrail'in Gazze'de düzenlenen barışçıl protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'de düzenlenen barışçıl protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınadığını bildirdi. Gazze'de şehit sayısı 7'ye yükseldi Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başladı Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze sınırında bugün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımının şiddetle kınandığı belirtildi. İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail'in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, İsrail'i, bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısı yapıldı. İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistinliler olayı protesto etmek için genel grev yapmış, İsrail güçlerinin Deir Hana beldesinde göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta işgale karşı etkinlik düzenliyor. AA

Okunma Sayısı: 181

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.