"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Türkiye'den 'sakin şehir' olmaya 3 aday daha

23 Eylül 2018, Pazar 10:09
Cittaslow Genel Başkan Yardımcılığı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü görevlerini bir arada yürüten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla'nın Köyceğiz, Bitlis'in Ahlat ve Erzincan'ın Kemaliye ilçelerinin 'sakin şehir' olması için başvuru yapıldığını söyledi.

Cittaslow (Sakin şehir) Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 19- 22 Eylül günlerinde İtalya'nın Torino kentinde yapıldı.Torino Ticaret Odası'nın ev sahipliği ve desteğiyle Ticaret Odası Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Hollanda ve Almanya'dan yeni üyelerin kabulü yapıldı.

Hollanda'dan Gulpen- Mitten ve Almanya'dan Michelstadt'a alkışlar arasında sertifika verildi. Böylelikle sakin şehir üye sayısını Hollanda 12, Almanya ise 18'e çıkardı.

Cittaslow Genel Başkan Yardımcılığı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü görevlerini bir arada yürüten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Cittaslow Türkiye ağına katılmak için kendilerine başvuru yapan, yerinde denetlenen ve dosyaları hazırlanan, Muğla'nın Köyceğiz, Bitlis'in Ahlat ve Erzincan'ın Kemaliye ilçelerinin olduğunu, adaylık dosyalarının ise teslim edildiğini söyledi.

3 ilçenin de birbirinden güzel, bu unvanı hak eden yerler olduğunu ve yüksek puanlarla birliğe kabul edileceklerine inandığını kaydeden Soyer, "Adaylarımızın kabulü ile Türkiye'deki üye kent sayısı da 18'e çıkmış olacak. Dünyanın en güzel sakin şehirleri Türkiye'den çıkacaktır. Muğla Köyceğiz, Bitlis Ahlat ve Erzincan Kemaliye, Türkiye'nin biblo gibi ilçeleridir ve mutlaka en başarılı Cittaslow uygulama örneklerini sergileyeceklerdir" dedi.

'Eşit ve Sürdürülebilir Mutluluk İçin Kentler ve Bölgeler Birliği'nin kurulması çalışmalarının ağırlıklı olarak konuşulup, tartışıldığı toplantıda 2 önemli öneride bulunduğunu belirten Soyer,

"Birincisi 22 Haziran 2019'da Orvieto'da yapılacak Genel Kurul'un temasının 'çocuk' olmasını teklif ettim ve teklifim kabul edildi. Böylece, çocukların gözünden 'Sakin Şehir' felsefesi ve ilkeleri gündeme gelecek, her ülke ağı ve tüm Sakin Şehirler kendi kentlerinde bu konuda ne yaptıklarını birbirleriyle paylaşacaklar. Seferihisar'ın 'Çocuk Belediyesi' en iyi örnek olarak seçildiği için Seferihisar'ın deneyimi bu vesileyle masaya yatırılacak ve Seferihisar, adeta Genel Kurul'un başrolünde sahne alacak. İkinci önerim de 2020 Haziran ayında yapılacak Genel Kurul'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapması yönünde oldu. Önerim alkışlarla karşılandı" diye konuştu. 

Başkan Soyer, toplantıya Tayvan, Çin, Almanya, Güney Kore, Norveç, Hollanda, İtalya, Fransa, Belçika, İspanya ve KKTC'den belediye başkanları ile diğer yetkililerin katıldığını ve son derece verimli geçtiğini vurguladı.

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Çocuklarımıza güzel şehirler bırakalım

Masanın bir tarafında mimarlar bir tarafında da şehir plancıları olmalı...

Halk bitmeyen davalardan şikayetçi

Selim Sırrı Paşa'ya dua edilmesine vesile olan görüntü...

Ekolojik tahribatı kim durduracak?

Ankara çıkmaza sürüklendi

Şehir plancılarını heyecanlandıran haber: 'Süper Kent'ler

‘İmar barışı, rant dağıtma sistemidir’

Konutlar dönüşüyor, alışkanlıklar dönüşemiyor: Kentsel dönüşüm nasıl olmalıdır?

Şehir planlamanın 'gürültü' boyutu: 25 ilin 'gürültü haritası' çıkarıldı

Yeni İstanbul’da otomobil olmayacak

Milyarlarca ağaç dikmek yerine...

Felaketten ders almıyoruz

Toplu ulaşımın önemi: Raylı sistemle İstanbul'da yarım milyardan fazla kişi taşındı

Dünya trafik sıkışıklığı araştırmasında İstanbul kaçıncı sırada yer aldı?

 

DHA

Etiketler: sakin şehir, cittaslow, köyceğiz, ahlat, kemaliye
Okunma Sayısı: 351
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trablus'taki çatışmalarda ağır bilanço

    SNHR: ABD öncülüğündeki koalisyon 156 kez "katliam" yaptı

    Minik Sedanur gözyaşları içinde defnedildi

    İran'daki terör saldırısına ilişkin Ruhani'den dikkat çeken açıklamalar

    MHP'nin af teklifine ilişkin Erdoğan'dan açıklama

    25 yıl sonra üst üste yenilgi tehlikesi

    Risale-i Nur'da Yavuz Sultan Selim ve İttihad-ı İslam mücadelesi...

    Türkiye'den 'sakin şehir' olmaya 3 aday daha

    'Müslümanların ilme verdiği değeri gösteriyor'

    'ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmedik'

    Ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 60'a yükseldi

    İsrail'e bu konuda bir yasak getiren ilk AB ülkesi olabilir
    📷

    Karikatürler

    Mizah mizah yok! Aa olmadı

    İslâm siyasete malzeme olmasın

    İhtiyaç listeleri velileri bıktırdı

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    CHP'den inşaat işçileri raporu

    'Ortak paydamız adalet, ortak paydamız hukukun üstünlüğü'

    Erbaş: Din eğitimi olmadan din hizmeti olmaz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Ağabeyden “tenkit” dersleri
    Cevher İLHAN

    Zavallılık…
    Genel

    Bu cesareti nereden alıyorsunuz? İmanımızdan!
    Genel

    MHP'nin af teklifine ilişkin Erdoğan'dan açıklama
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Benimle gelen perişan kalmaz
    Genel

    İhtiyaç listeleri velileri bıktırdı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    İman-ı Bilasyon
    Faruk ÇAKIR

    Tefrika tuzağını bozalım
    Genel

    İslâm siyasete malzeme olmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.