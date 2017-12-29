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29 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Türkiye’nin deprem haritası güncellendi

29 Aralık 2017, Cuma 09:00
Türkiye'nin deprem haritası 21 yılın ardından güncellendi. Deprem tehlikesini mahalle mahalle gösteren haritada, İstanbul’un Avrupa yakasında artış dikkat çekti. Van ve Erzincan’da riskin sınırlı gösterilmesi şimdiden tartışmalara yol açtı. Ankara’da ise risk ciddi oranda azaldı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, yeni haritayla derece uygulaması kalktı. Derecenin yerini, uzun yıllardır ABD ve Avrupa’da uygulanan ivme yöntemi aldı. Mühendisler bu haritaya göre deprem yükünü hesaplayarak inşaat yapacaklar. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar, yenilikleri şöyle anlattı:

“Bir önceki haritada temel işlemler aynı deprem tehlikesini bölgelere bölüyordu. Yeni çalışma fay hatlarından sismik kaynaklara yaklaştıkça deprem tehlikesinin arttığını, uzaklaştıkça azaldığının kabulüdür. Şu anki harita kontür haritası olarak veriliyor.”

'YÜZDE 80 UYUM VAR'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan da “Yüzde 80 uyum var. İstanbul daha da artmış. Fakat, Antalya ve Kaş bölgesi riskli bölge olarak görünüyor buna katılmıyorum. Van, Erzurum, Elazığ ve Tunceli’nin 2.dereceden 1.dereceye alınmalı. Kocaeli yarımadası 1. derece ve özellikle İstanbul’un Anadolu yakası 1. dereceye girmez. İstanbul Avrupa yakası da 2. dereceden 1. dereceye girmiş. İzmir’in Çeşme yarım adası 1. derece gösterilmiş, oysa burası da 1. derece değil. Bodrum riskli alandı ama Bodrum’un bazı kısımları yerleşim için uygundur” dedi. 

ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla hazırlanan haritanın pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulması bekleniyor.

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