Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor

Antalya'da Bodrum'un Bitez Mahallesi'ne atölyesi bulunan bir işadamının küçük yerleşim yerleri, akaryakıt istasyonları, restoran ve dinlenme tesisleri ile fabrikalar için ürettiği, 20 kişilik mescide Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağmaya başladı.

Tasarımını yaklaşık 25 yıldır Bodrum'da yaşayan Trabzonlu işadamı 3 çocuk, 3 torun sahibi 64 yaşındaki Mehmet Aktaş'ın yaptığı, Bitez Mahallesi'ndeki Aktaşlar Alümiyum Doğrama Atölyeleri'nde üretilen prefabrik mescide Türkiye'nin birçok ilinden sipariş yağmaya başladı. Aktaş, Bitez Kavşağı'ndaki işyerinin önünde sergilediği mini mescide, 2 hafta içinde 18 sipariş aldığını açıkladı. Demir alüminyum ve sandviç panelden üretilen içi klimalı ve minaresi olan 7 metre uzunluğunda 2 metre 70 santim genişliğindeki mescidin Türkiye'de ilk olduğunu vurgulayan Aktaş, çok küçük yerleşim yerleri, şehirlararası yol güzergahlarındaki akaryakıt istasyonları, restoran ve dinlenme tesisleri ile fabrikalarda kullanılabileceğini belirtti. Aktaş şöyle dedi: "Yıllardır aklımda olan bir projeydi. Önce projesini hazırladık, prototipini ürettik ve çok beğeni kazandı. Türkiye'nin birçok yerinden talep yağmaya başladı. Cemaati az olan işyerleri ve mahallelere yerleştirilebilecek. 20- 30 kişinin namaz kılabileceği, taşıması kolay ve klimalı mescitlerin önümüzdeki aydan itibaren seri halde üretimine geçeceğiz." DHA

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