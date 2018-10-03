Türkiye yaşlanıyor mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye’nin 65 ve daha yukarı yaştakileri ihtiva eden ‘yaşlı nüfusu’, birçok ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı.

Dünya nüfusu, geçen yıl 7 milyar 405 milyon 107 bin 650 olarak tesbit edilirken, bu kişilerin yüzde 8.9’una denk gelen 657 milyon 257 bin 923 kişi ‘yaşlı nüfus’ olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde 80 milyon 810 bin 525 kişi olarak kaydedilen Türkiye nüfusunun yüzde 8.5’ini oluşturan 6 milyon 895 bin 385 kişinin yaşlı olduğu belirlendi. Türkiye’deki yaşlı şahısların sayısı Singapur, Danimarka, Norveç, İrlanda, İzlanda, Finlandiya, Yeni Zelanda, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu 62 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı en düşük ülkeler ise yüzde 1 ile Katar, yüzde 1.1 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 2 ile Uganda, yüzde 2.1 ile Güney Sudan ve yüzde 2.2 ile Somali oldu. Haber Merkezi

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