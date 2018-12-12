Türkiye’ye ‘linyitten vazgeç’ çağrısı

Birleşmiş Milletler 24’üncü İklim Değişikliği Konferansı (COP24) ikinci haftasına girerken, HEAL Sağlık ve Çevre Birliği (Health and Environment Alliance) yeni araştırmasında Türkiye’nin dünyada en çok linyit tüketen dördüncü ülke olduğunu açıkladı.

HEAL Sağlık ve Çevre Birliği, yayımlanan ‘Linyit Kömürü: Sağlık Etkileri ve Sağlık Sektöründen Tavsiyeleri’ raporunda halk sağlığının korunması ve hava kirliliğinin önlenmesi için bütün termik santrallerin kapatılması ve Türkiye’nin linyit tüketiminden vazgeçmesi çağrısında bulundu. Rapora göre, Türkiye’de 2016 yılında 70,2 milyon ton linyit üretildi ve üretilen linyitin yarısından fazlası kömürlü termik santrallerde kullanıldı. Türkiye’de işletmedeki 27 kömürlü termik santralin 11’inde linyit kullanılıyor, başka bir deyişle 19,9 GW kömürlü termik santral kapasitesinin yüzde 52’si linyit kömürüne dayanıyor. Gazete Duvar’ın haberine göre ülke, bu linyit üretimiyle dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ikinci sıraya oturuyor.

‘Yılda 3 bin ölüme neden oluyor’

İklim değişikliğinin en temel sebeplerinden olan kömürün sağlığa etkilerinin altını çizen Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) üyesi Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan, rapora ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “HEAL’in linyit özelinde hazırladığı yeni rapor, kömür kullanımının sağlık etkileri konusunda politika yapıcılara güçlü kanıtlar sunan önemli bir çalışma. Bugüne kadar yapılmış birçok araştırmada kömürlü termik santrallerin mevcut olduğu bölgelerde astım, kanser, KOAH gibi hastalıklarda artışa neden olduğu yadsınamaz bir biçimde ortaya konulmuştur. Ayrıca Türkiye’de kömürlü termik santrallerin, oluşturduğu hava kirliliği sebebiyle yılda yaklaşık 3 bin ölüme sebep olduğu tahmin edilmektedir.”