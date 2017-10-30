Türkiye - Yunanistan sınırında yakalandılar

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Gülen Hareketi şüphelisi 3 kişi ile bunlara yardım ettiği ileri sürülen, Bangladeş uyruklu 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, istihbarat çalışmaları doğrultusunda Gülen Hareketi şüphelilerinin Yunanistan'a kaçacağı bilgisini alan Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üyüklütatar köyünde çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları da iddia edilen S.S, L.S ve S.Ö ile bunların kaçmasına yardımcı oldukları iddia edilen 2 Bangladeşli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
AA