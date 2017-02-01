Tutuklu taşıyan cezaevi aracı TEM'de devrildi

Tutuklu taşıyan cezaevi aracı TEM Ankara istakameti, yüzyıl mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı.

Silivri'den Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine mahkum taşıyan cezaevi aracı, Mahmutbey Viyadüğünde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Alınan bilgiye göre, Silivri Cezaevinden 2 mahkumu Çağlayan Adliyesine götüren 34 ZPD 82 plakalı cezaevi aracı, Bağcılar Mahmutbey Viyadüğüne geldiğinde, yol kenarındaki bariyere çarparak yan yattı. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, mahkumları ve personeli araçtan çıkardı. Araçtaki 2 mahkum ve cezaevi personeli, Metris Cezaevinden gönderilen başka bir araçla Çağlayan Adliyesine götürüldü. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, İstanbul Büyüşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri, aracı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. DHA

Okunma Sayısı: 232

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.