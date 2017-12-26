"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Tuzla'da paniğe neden olan kimyasal madde, tespit edildi

26 Aralık 2017, Salı 14:19
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı incelemede Tuzla'da kokuya neden olan maddelerin, metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene olduğunu tespit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi."

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

***

Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokuyla ilgili soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin soruşturma başlattı.

 

Alınan bilgiye göre, Tuzla'da dün bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasına yol açan kimyasal kokuya ilişkin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı, Türk Ceza Kanunu'nun 181. ve 86. maddelerindeki, "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı üzerinde durulan kimyasal kokuya ilişkin, polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldığı belirtildi.

Bu arada, kokudan etkilenen ve hastanelere başvuran 97 kişiden 62'sinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacıyla hastanelerde tutulduğu kaydedildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, hastanede tutulan bazı kişilerin bilgisine başvurulduğu ve olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Tuzla'da dün akşam saatlerinde bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

 

AA

Etiketler: tuzla, koku
Okunma Sayısı: 340
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    301. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul hakkındaki karar belli oldu

    Eşini dekan yaptı, YÖK görevden aldı

    İsrail: En az on ülkeyle temastayız

    Görev yeri değişen iki isim dikkat çekti

    Guatemala'nın Kudüs kararına Katar'dan tepki: "Geçersiz ve kışkırtıcı"

    Bozdağ'dan tartışmalı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili açıklama

    Rusya'dan dikkat çeken ''Suriye'' açıklaması

    Tuzla'da paniğe neden olan kimyasal madde, tespit edildi

    Avusturya'nın yeni Eğitim Bakanından büyük tepki çeken 'başörtüsü' açıklaması

    En ufacık bir depreme dayanamayacak...

    Gaziantep'teki 'zehirlenme' olayına inceleme

    Bizim Aile dergisi 30.yılına “Kudüs” konulu özel sayısıyla giriyor

    KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar hakkında yeni açıklama

    Sadreddin Yüksel Hoca rahmetle anılıyor

    Gözaltına alınan 25 askerle ilgili karar

    ABD, dünyadan kopmaya devam ediyor

    Siyonist azgınlığı: İsrail, Filistinlilere 'idam cezası'nı oylayacak

    AYM'den CHP'nin başvurusu hakkında karar

    Askerler yine yemekten zehirlendi

    İstanbul'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Kaloriferde ellerimi ısıtayım dediğimde sertçe uyarıldım
    Genel

    111 bin ihraç, 110 bin atama
    Orhan GÜLER

    “OHAL Komisyonu çıkmaz ayın son Çarşambasını mı bekliyor!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kudüs tamam, KHK’lara devam
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dahildeki vuruşma devam ediyor
    Faruk ÇAKIR

    İmandan sonra namaz...
    Genel

    Gözaltına alınan 25 askerle ilgili karar
    Genel

    AYM'den CHP'nin başvurusu hakkında karar
    Ahmet BATTAL

    Dindarca hürriyet=Dindara özgürlük mü?
    Genel

    Üç Dal Papatya 2. baskısını yaptı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.