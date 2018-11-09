"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Uçak restoran küle döndü

09 Kasım 2018, Cuma 09:15
Konya'da uçuş ömrünü tamamladıktan sonra restoran ve kafeye dönüştürülen uçakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'ndeki Türk Yıldızları Parkı'nda, restoran ve kafe olarak kullanılan uçağın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, uçağın büyük bölümünü etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu alevler söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Uçak restoranda büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Konya'da uçuş ömrünü tamamlayan "Airbus A300" tipi yolcu uçağı, yaklaşık iki yıl önce restoran ve kafe olarak hizmet vermeye başlamıştı.

AA

Etiketler: konya, yangın
Okunma Sayısı: 375
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlara saygısızlığa "nefret suçu" soruşturması

    OHAL Komisyonu, başvuruların 39 binini reddetti

    "Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiği" iddiaları ile ilgili konuştu

    'Bu menfur olayı kınıyoruz'

    Paradise kasabası harabeye döndü

    Uçak restoran küle döndü

    Ülkede adalet açlığı var

    Hat şifa vesilesi oldu

    Kadınların gerçek saadeti imanda

    Bu ülkede yarım demokrasi bile yoktur

    İnternete de korku sinmiş

    Türkçe Ezan tartışması 1950’de kapandı

    İslâm âlimlerinden adalet vurgusu

    Böyle yargı reformu olmaz

    'BM, Kaşıkçı cinayetini yakından takip ediyor'

    Fenerbahçe üst tura çıkmak için avantaj yakaladı

    Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nden Yunan Bakana cevap
    📷

    Sultân-ı Ezelî’nin vazîfeperver memurlarından büyük kediler Tuzla'da

    Lübnan Cumhurbaşkanı: Suriye'de siyasi çözüm için vakit kaybedilmemeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkçe ezan provokasyonu
    Genel

    Ülkede adalet açlığı var
    Genel

    Bu ülkede yarım demokrasi bile yoktur
    Genel

    Medrese-i Yusufiye Seti’ne sahip çıkalım
    Faruk ÇAKIR

    Adil ol ve hesap ver
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Çirkinin yaratılması çirkin değil midir?
    Mikail YAPRAK

    Avrupa’da Kur’âna kulak verenler artıyor
    Genel

    Kadınların gerçek saadeti imanda
    Risale-i Nur'dan

    Onun (asm) sünneti, nev-i beşere model

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.