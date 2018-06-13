Üçüncü havalimanı 29 Ekim'de açılacak

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, İstanbul'da Üçüncü Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılacağını, Yeşilköy Havalimanı'nın da kapanacağını söyledi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) 11'inci olağan toplantısının konuğu, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener oldu. ANSİAD üyesi işadamlarının katıldığı toplantıda Sani Şener, bilim ve teknolojinin ekonomiye ve iş dünyasına etkileri üzerine konuştu. Şener, toplantıda ANSİAD Bakanı Sadi Kan ile birlikte derneğin yeni üyelerine rozetlerini takarak üyelik belgelerini takdim etti.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI 29 EKİM'DE AÇILACAK

İstanbul 3'üncü Havalimanı'nın açılışı ve işletmecisi oldukları İstanbul Yeşilköy Havalimanı'nın ne olacağı yönündeki soruları da yanıtlayan Sani Şener, "Üçüncü Havalimanı için açık, şeffaf bir ihale yapıldı. Açık artırmayla yapıldı, ancak 1 milyar Euro yıllık kira ödemek bize çok pahalı geldi. Onun için biz çekildik. Alan arkadaşlarımız şu anda devam ediyor. 29 Ekim'de açılacak. Açılınca Atatürk Havalimanı kapanacak. Ama bizim 2021 yılına kadar süremiz var. Ama yüzde 25 artı KDV'yi yani 800 milyon doları biz 2007'de peşin ödediğimiz için iki yıllık kaybımızı devlet karşılıyor. Onu ihaleden önce bize bildirdiler zaten. Onun için yapacak bir şey yok zaten. Biz şu anda Türk Hava Yolları ile TGS'de ortağız. 10 bin kişiyle orada yer hizmetleri yapacağız. HAVAŞ da 5 bin kişiyle orada olacak. Yani biz orada yer hizmetlerinde yine varız ama yatırım ve işletmede Üçüncü Havalimanı'nda yokuz. Bunlar ülkelerin projeleri, hayırlı olsun demekten başka bir şey diyemeyiz" dedi.

BİNALAR CONVENTION CENTER OLACAK

Şener, Yeşilköy'deki havalimanı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet bahçesi' olacağını açıkladığını da hatırlatarak, binaların ise convention center, yani kongre merkezi olarak kullanılacağını dile getirdi. Şener, Üçüncü Havalimanı'nın ticari, finansman modeli açısından Atatürk Havalimanı'nın kapanması gerektiğini de belirterek, "Atatürk Havalimanı'nın kapanması gerekiyor ki Üçüncü Havalimanı çalışsın" dedi.