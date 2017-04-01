Ülker'den 1 Nisan reklam filmine soruşturma: Tamamı açığa alındı

Ülker’in 1 Nisan’a özel hazırladığı reklam filmi, tepki çekince şirket bir açıklama yayınlayıp ihmali olan personelinin açığa alındığını duyurdu.

Ülker, tartışma yaratan 1 Nisan reklamı için kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığını belirterek "Şirketimiz tarafından konu ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, ilgili kişilerin tamamı açığa alınmış olup, ihmali ve/veya kastı olan herkes hakkında idari tedbirlerin yanı sıra suç duyurusunda da bulunulacaktır" dedi.

Açıklamada reklam filminin, aile bireyleri ve bilhassa kardeşler arasındaki şakalaşmaların üzerine kurgulandığı ancak bazı çevrelerce 'şaka' reklamının farklı noktalara çekildiği belirtilerek "20 Mart'tan bu yana televizyonda ve sosyal medyada yayında olan bu reklam filmi 1 Nisan'ın şaka ruhunun ve hep olageldiği üzere aile bireyleri ve bilhassa kardeşler arasındaki şakalaşmaların üzerine kurgulandı. Akıl ve izanla açıklanamayacak bir biçimde, bir şaka reklamı, başlatılan bir sosyal medya kampanyası ile farklı noktalara çekildi ve içinde asla olmayan ve olması dahi düşünülemeyecek anlamlar yüklenerek, markamıza yönelik olumsuz yargılar oluşturulmaya çalışıldı. Reklam film görüntüleri ve üzerindeki yazılarla oynanarak deformasyon oluşturuldu ve sanki bu deforme edilmiş görüntü ve sözler markamıza aitmiş gibi lanse edilmeye çalışıldı" denildi.

Ülker Grubu açıklamasında, 1 Nisan şakalarını konu alan seri reklam filmlerinden birinin şirkete yönelik 'akıl almaz bir karalama kampanyası'na alet edildiğini de savundu.