Ülker'in 1 Nisan reklamı tartışma konusu oldu

"1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor" cümlesiyle başlayan video reklamı Ülker'in resmi Twitter hesabında yayımlandı. Ancak video, bazı sosyal medya kullanıcılarından 'darbe mesajı içerdiği' gerekçesiyle eleştiri aldı. Ülker, yapılan paylaşımı kısa bir süre sonra kaldırdı.

"1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor" başlığıyla yayımlanan video, kısa bir süre sonra kaldırıldı. Videoda animasyonların yanı sıra, "Hesaplaşma zamanı" gibi ifadelere yer veriliyor. ​​​Ülker'in bağlı olduğu Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Murat Ülker, "Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hak ettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız" dedi. ​ÜLKER'DEN BİR VİDEO DAHA İlerleyen saatlerde Ülker'e ait resmi Twitter hesabından bir video daha paylaşıldı. Videoyla birlikte, "İşte kampanyanın aslı, nasıl saptırmışlar hayret, gerekli tedbir alınacak" mesajı paylaşıldı. Video, "Şimdi hesaplaşma zamanı" cümlesiyle başlıyor. 'İÇİNDE OLMAYAN ANLAMLAR YÜKLENDİ' Ülker'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde: "1 Nisan kapsamında hayata geçirdiğimiz 'küçük kardeş olmak' isimli kampanyamız maksatlı olarak farklı noktalara çekilmeye ve içinde olmayan anlamlar yüklenmeye çalışılmaktadır. Kampanyamız 1 Nisan konsepti altında aile bireyleri ve özellikle kardeşler arasındaki tatlı rekabeti konu almaktadır. Sosyal medyada kastedilen hiçbir konuyla ilgisi yoktur, olamaz. Bu masum şaka günü reklamını farklı noktalara çekenlerle ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiririz."

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