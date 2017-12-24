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24 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Uludağ’da kaybolan 6 dağcı kurtarıldı

24 Aralık 2017, Pazar 08:04
Uludağ’da yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybedip, kaybolan amatör 5 dağcı, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Dağcılar yedek elbiselerini yakarak ısındıklarını söyledi.

Bursa Uludağ’da dün saat 17.00 sıralarında Uludağ'a çıkan 5 amatör dağcı, kent merkezine yaya olarak dönüşte, yoğun sis ve tipi nedeniyle yollarını kaybetti.

Dağcılar, hava sıcaklığının eksi 15 derece düştüğü, kar kalınlığının yer yer 90 santimetreye ulaştığı bölgede kaybolunca, telefonla jandarmayı arayıp, yardım istedi.

Telefonla koordinatlarını yollayan dağcıların Sarıalan mevkiinde olduklarını saptayan ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma, AKUT ve Bursa Arama Kurtarma'dan (BAKUT) oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, saat 22.30 sıralarında Karayollarına ait iş makinelerinin öncülüğünde, kar motorları ve paletli araçlarla bölgeye hareket etti.

Tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yoğun bir çaba sonucu yaklaşık 5 saat sonra dağcılara ulaştı. Yanlarındaki kıyafetleri yakarak ısındıklarını belirten dağcılardan Tufan Tombul (36) Mustafa Fıçıcı (36), Doğan Güz (36) ve Erşan Şentürk (38) yürüyerek ambulansa gelirken, fenalaşan Mehmet Ali Şiman (36) ise sedye ile taşındı.

Dağcılardan Doğan Güz, "Allah ekiplerden razı olsun. Kurtarma ekiplerini görünce çok sevindik. Yoğun sis ve kar yağışı vardı. Isınmak için yanımızdaki yedek kıyafetlerimizi yaktık" diye konuştu. 

Sağlık kontolü için Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülen 5 kişini durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AA

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  • Ali Tam

    24.12.2017 12:01:16

    Bu dagcilari anlamis degilim! Allah'a daha yakin olmak icin illaki kis vakti daga cikmaya gerek yok, baska nedenlerle cikiyorlarsa, her dagci bir dagci kimligi almak zorunda birakilmali ve bu kimligin yillik 5000 TL sigortasi olmali yani bunlari kurtarmak icin bakin ne masraflar yapilmis. Bunlar iyice düsünülmeli.

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