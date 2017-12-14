Ümraniye'de işyerine el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul Ümraniye'de, maskeli bir kişi tarafından mermer satış dükkanına el yapımı patlayıcı atıldı. Saldırıda can kaybı, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmedi.

İstanbul'da maskeli bir kişi, Ümraniye ilçesi Baraj Yolu Caddesi'nde bulunan mermer satış dükkanının önüne el yapımı patlayıcı attı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, saldırıda can kaybı, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmediği bildirildi. Olay yerine gelerek çevre güvenliğini alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik TespitŞube Müdürlüğü ekipleri de işyeri çevresinde inceleme yaptı. AA

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