Umre ödüllü siyer sınavına 7 binden fazla kişi katıldı

Adıyaman'da Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen siyer sınavına bu yıl 7 binden fazla kişi katıldı.

Bu yıl "O'nu oku, O'nu yaşa" sloganıyla altıncısı düzenlenen siyer sınavına Adıyaman'da yoğun ilgi oldu.

Merkezden 4 bin, Kahta ilçesinden de 3 bin kişinin katıldığı sınava diğer ilçelerden de katılım gerçekleşti.

İlk 10'a gireceklerin umre ile ödüllendirileceği sınav sonucunda derece alanlara çeşitli hediyeler de verilecek.

Adıyaman Vahdet Der Başkanı Bilal Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sınavın kaybedeni olmadığını belirterek, "Bu sınav Türkiye genelinde yapılıyor. Geçen sene 28 kişiyi umreye gönderdik. Birçok kişiye hediye verdik. Bu sene de 4 kategoride sınav yapıyoruz. Kaybedeni olamayan bir yarış. Herkes kazanıyor. Sonuçta Peygamber Efendimizin hayatını okuyan herkes kazançlıdır. Biz onun için bu sınava 'kaybedeni olmayan yarış' diyoruz." diye konuştu.

Sınava Adıyaman'dan katılımın güzel olduğunu aktaran Demir, merkezden 4 bin, Kahta ilçesinden de 3 bin kişinin sınava girdiğini, diğer ilçelerden de katılımlar olduğunu kaydetti.