Univa Sakarya öğrenci evleri satıldı

Türkiye’de bir ilke imza atarak gayrimenkul sektöründe yeni bir yatırım imkânının kapılarını aralayan Erkanlı Holding’in dünyaca ünlü Asset Campus işbirliğiyle hayata geçirdiği “Univa Öğrenci Evi Kampüsleri”, yabancı yatırımcıların yakın markajına girdi.

Kısa bir süre önce Ortadoğulu yatırımcıların tek seferde 260 öğrenci evi aldığı Sakarya’daki projeye, bu kez de Ürdün’den talep geldi. Uluslar arası yatırımcıların bulunduğu güçlü pazarlar arasında yer alan Ürdün’deki yatırımcılar, projenin son kalan 120 öğrenci evini satın aldı. Böylece projedeki toplam 808 adet öğrenci evinin satışı tamamlanmış oldu. İstanbul - Yeni Asya

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