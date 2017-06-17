Urfada minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abit Yıldıztaş'ın (50) kullandığı 27 DY 593 plakalı minibüs, Koyunluca Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, Ayşe İnal olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile Meryem Yıldıztaş (13), Suriyeli Terfe (33), Hibe, Ela ve Leyla Ali yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılar Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.
DHA