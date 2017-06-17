Urfada minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abit Yıldıztaş'ın (50) kullandığı 27 DY 593 plakalı minibüs, Koyunluca Mahallesi'nde devrildi. Kazada, Ayşe İnal olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile Meryem Yıldıztaş (13), Suriyeli Terfe (33), Hibe, Ela ve Leyla Ali yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılar Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. DHA

Okunma Sayısı: 218

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.