Urla açıklarında can pazarı!

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bindikleri lastik şişme bot su alan ve yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Teke Burnu açıklarında bindikleri lastik şişme bot su alan ve batma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler, yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik helikopterince tespit edilen lastik şişme bota ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 15 kadın ve 3 çocuğun da aralarında bulunduğu 48 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmenlerin Kongo, Orta Afrika, Senegal, Filistin ve diğer Afrika ülkelerinden olduğu belirtildi. AA

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