Uşak'lı seyyah Yörüklerin göç yollarını haritalandırıyor

Ege ve Akdeniz'de yaşayan Yörüklerin sonbahar ve ilkbahar göçüne eşlik eden Sadi Yargın, günlerce yaya olarak süren yolculuk sırasında bu rotaları kayıt altına almaya başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde uzun soluklu solo yürüyüşler gerçekleştiren Sadi Yalgın, Yörüklerin göç yollarını kayıt altına alıyor.

Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanlığını da yürüten Yalgın, son 3 yılda aralarında Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotası olan 868 kilometrelik Karya Yolu'nun da bulunduğu Frig, Likya ve St. Paul kültür rotalarını tek başına yürüdü.

Emekli matematik öğretmeni Yalgın, son dönemde Ege ve Akdeniz Yörüklerinin göç yolları ve bu kültüre ilişkin çalışmalara yöneldi.

Bu kapsamda Yörüklerin sonbahar ve ilkbahar göçüne eşlik eden Yalgın, günlerce yaya olarak süren yolculuk sırasında bu rotaları kayıt altına almaya başladı.

Sadi Yalgın, geçtiğimiz hafta da Karakeçili Yörükleri'nin Uşak'ın Banaz ilçesinden Denizli'ye gerçekleştirdiği 120 kilometrelik kış göçünde onlara eşlik etti.

Şu ana kadar Uşak, Denizli, Kütahya ve Antalya'da bulunan bazı göç yollarını yürüyen Yalgın, yürüyüşlerde Yörüklerin dünü ve bugününe ilişkin veriler topluyor.

Yalgın, yaptığı açıklamada, Yörüklerin göç yolunda hayvanlarıyla günlük ortalama 20 kilometre ilerlediğini söyledi.

Yörüklere eşlik etmenin keyifli ancak ciddi efor istediğini dile getiren Yalgın, şöyle konuştu:

"Uzun soluklu yürüyüşlerde tecrübeliyim ancak bu parkurlar kamp yüküyle zaman zaman çok zorlu olabiliyor. En güzel yanı göç yollarında yeni Yörük aileleri ile tanışmak, onlarla sohbet etmek, onların yaşantılarına ortak olmak. Göç yürüyüşlerinde GPRS ile iz haritaları oluşturuyorum. İnşallah daha sonra doğaseverleri bu parkurlarda yürütmek istiyorum. Yörük aileleriyle göç yollarında yürümeye devam edeceğim. Çok keyifli ve güçlü yürüyüş parkurları ortaya çıkıyor. Bütün bunları hazırlayacağım kitapta sunacağım."

Yürüyüş sırasında Yörüklerin çadırlarında misafir olduğunu hatırlatan Yalgın, bu yolculuğun hep keyifli geçtiğine işaret etti.

Yörüklerin çok misafirperver olduğunu anlatan Yalgın, "10 güne kadar süren yürüyüşler yaptım. İnsanların doğaya çıkması çok önemli. Ben eşimi kanserden kaybettikten sonra doğa yürüyüşlerine başladım. Keşke daha önce başlasaydım. Yörüklerin göç yollarını tespit etmeye çalışacağım ayrıca bu konudaki tecrübelerimi hazırlayacağım kitaba aktarmayı amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.