Uşak'ta mantar zehirlenmesi ölüme sebep oldu

Uşak'ta ormanlık alandan topladığı mantarları yiyen bir kişi zehirlenerek öldü.

Uşak'ın Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde yaşayan Mustafa Soydemir (60), dört gün önce ormanlık alandan topladığı mantarları eve götürerek kızı Emine Soydemir (35) ile yedi. Bir süre sonra fenalaşan baba kız, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Mantar zehirlenmesi teşhisi konan baba ve kızı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Baba Soydemir, müdahalelere rağmen 4 gün sonra öldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Emine Soydemir ise Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Babanın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. AA

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