Üstüne beton parçası düşen işçi can verdi

Yıkım çalışmalarının sürdüğü Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri’nde, üstüne beton parçası düşen Bakırköy Belediyesi’nin temizlik işçisi olay yerinde can verdi.

DHA

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