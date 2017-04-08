Utanmazlar!

Kahramanmaraş’ta kendilerini vali, vali yardımcısı gibi tanıtıp, “Şehitlerin yakınlarına ev alacağız” diyerek, insanları dolandıran şebeke çökertildi.

Kahramanmaraş’ta kendilerini vali, vali yardımcısı gibi tanıtıp, “Şehitlerin yakınlarına ev alacağız” diyerek iş adamı ve esnaftan para topladıkları iddia edilen 6 kişilik şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran bir iş adamı kendisini arayan bir kişinin, “Ben Kahramanmaraş Vali Yardımcısıyım. Şehitlerimizin yakınlarına ev alacağız. Bu kampanyaya sen ne kadar katkıda bulunabilirsin” diyerek para istediğini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şehirdeki bazı esnaf ve iş adamının 10 Nisan Polis Haftası’nı da fırsata çevirerek insanların millî duygularını kullanan kişilerce dolandırılmak istendiğini belirledi.

10 BİNİN ÜZERİNDE MESAJ ATILDI

İlk olarak Kahramanmaraş genelindeki bütün odalar aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 binin üzerinde esnaf ve iş adamı, uyarı mesajı çekilerek dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarak aranmaları halinde ise hemen polise bilgi vermeleri istendi. Daha sonra ekipler dolandırıcıların peşine düştü. Bu sırada dolandırıcılar iş adamı M. A.’yı arayıp “Ben vali yardımcısıyım. Şehitlerimizin ailelerine konut yardım projesi adı altında 15 tane ev aldık. 16’ncı evi almak için eksiklerimiz var, ne kadar yardımda bulunabilirsiniz?” diyerek para istedi. Cep telefonuna gelen uyarı mesajı nedeniyle dolandırıcılardan bilgisi olan M. A., yardım edebileceğini ancak miktarı belirlemek için şirket yönetimiyle görüşmesi gerektiğini belirterek dolandırıcılardan süre istedi. Ardından düzenlenen operasyonla dolandırıcılar yakalandı. Ayrıca şebeke üyelerinde başka kişilere kayıtlı birçok GSM hattı ile banka hesap numaraları da ele geçirildi. Malatya, Muş ve Hatay’da da aynı yöntemle esnaf ve iş adamlarından para talep ettikleri ortaya çıkan 6 kişilik şebeke, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş - dha