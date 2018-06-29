Uyuşturucu ile mücadelede yeni dönem

2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na göre, kargo yoluyla yapılan yasa dışı uyuşturucu madde sevkıyatının önlenmesi amacıyla, kargo toplama merkezlerinde X-Ray cihazı kurulacak.

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesine ilişkin bu yeni yol haritasında, bakanlıkların yanı sıra sivil toplum kuruluşları, federasyonlar, yerel yönetimler gibi tüm toplumsal ve sivil inisiyatiflerle ortak çalışılacak.

Toplumun her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutulmasının nihai amaçlandığı eylem planına göre, uyuşturucuya arzı önleme çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda, NARKOTİM ekipleri, sokak güvenliği alanına yeni bir soluk katılarak, ekip sayısı ve teknik donanım artırılacak.

Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığı, üretimi, kullanımı, dağıtımı ve sokak düzeyinde satışı engellenecek.

Uyuşturucunun yurt içinde nakledilmesi ve satışının engellenmesi kapsamında, uyuşturucu yakalamalarından sonra el koyanlara, hak edenlere verilen ikramiyelerde düzenleme yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının fotoğraf ve parmak izi ile pasaport takip sistemi gibi verileri, mücadeleci kurumların kullanımına açılacak. Organize uyuşturucu suç örgütleri ve sokak satıcılarıyla ilgili kolluk birimlerinin yararlanabileceği bilgi arşivi oluşturulacak. Uyuşturucu kaçakçılığı verileri kapsamında yeni bir çalışma grubu/komisyonu kurulacak.

"Kargo toplama merkezlerine X-Ray cihazı"

Kargo yoluyla yapılan yasa dışı uyuşturucu madde sevkıyatının önlenmesi amacıyla, uyuşturucu kaçakçılığının yoğun olduğu illerdeki kargo toplama merkezlerinde, X-Ray cihazı kurulacak. Ayrıca kargo şirketlerinin verileri mücadeleci birimlerle paylaşılacak.

Uyuşturucuyla mücadelede uluslararası iş birliği çalışmalarına destek verilmesi için bu konuda önem arz eden ülkelere "uyuşturucu irtibat görevlisi" atanacak.

Uyuşturucuya talebin önlenmesinde en önemli hedef grup olarak gençlerin belirlendiği eylem planında, gençlere sağlıklı kalmanın önemini ve madde kullanımının olumsuz etkilerini, davranış değişikliği sağlayacak düzeyde benimsetilmesinin önemi vurgulandı.

Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların, bilgilendirilmesi, uyuşturucu madde kullananların ve yakınlarına danışmanlık ile tedavi ve rehabilitasyon birimlerine erişimi kolaylaştırılması kullanıcılarının tedavi rehabilitasyonlarının yapılması ile sosyal uyum mekanizmalarıyla yeniden topluma faydalı birey haline gelmeleri sağlanacak.

"Uyuşturucuyla mücadele içerikli eğitim modülü uygulanacak"

Topluma yönelik hazırlanan tüm programların etkinliği ölçülerek, sonucuna göre yaygınlaştırılması amacıyla, halk eğitim merkezlerinde verilen kurslarda "bağımlılıkla mücadele modülü" eklenecek.

Toplumsal temasın yoğun olduğu ve öncelikle alkollü içki sunumu yapılan işletmelerden başlanarak tüm ikram ve eğlence sektöründeki işletme sahiplerine ile çalışanlarına "uyuşturucuyla mücadele içerikli eğitim modülü" uygulanacak.

Uyuşturucuyla mücadele gönüllülük programları oluşturulacak, vaaz, hutbe, özel irşat programları, konferans, seminer, panel gibi yöntemlerle uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılacak.

Cami, Kur'an kursları, aile ve dini rehberlik büroları, gençlik merkezleri, yurtlar veya müftülüğün uygun gördüğü mekanlarda gençlere ve vatandaşlara eğitim programları düzenlenecek.

"Bağımlılıktan kurtulan gençler umreye gönderilecek"

Rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması için ayakta ve yataklı rehabilitasyon merkezleri açılacak. Buraların akreditasyon sistematiği oluşturulacak ve madde bağımlılığı danışmanı meslek standartı kapsamında sertifikasyon merkezi kurulacak.

Mevcut Çocuk Destek Merkezlerinin değerlendirilmesiyle, ihtisas alanlarının kapasite durumları ve fiziki yapıları incelenerek, atölye çalışmalarının yapılabileceği profesyonel bireysel görüşme odaları ile grup çalışması yapılabilecek "akıllı odalar" oluşturulacak.

Madde bağımlılıyla mücadele süreçlerinin manevi değerlerle desteklenmesi için tedavi merkezlerinde manevi destek hizmeti sunacak personel görevlendirilecek. Bağımlılıktan kurtulan gençler umreye gönderilecek.

"Derneklerin çalışmaları İçişleri Bakanlığınca izlenecek"

Sivil toplum kuruluşlarına yönelik mali destek programı oluşturulacak. Uyuşturucuyla mücadele alanında faaliyet gösterecek dernek kurulması için teşvik sağlanacak ve bu alanda hizmet eden derneklerin çalışmaları İçişleri Bakanlığınca izlenecek.

Madde bağımlılığıyla mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projelere öncelik verilerek desteklenecek.

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında bağımlılığı önleme ve tedavi sonrası sosyal uyum, kültür, sanat, sağlıklı yaşam gibi süreci desteklemeye yönelik projelerin finansmanı için destek verilecek.