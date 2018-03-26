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26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Uyuşturucu satıcısına elektronik kelepçe de engel olmadı

26 Mart 2018, Pazartesi 11:10
Ankara’da elektronik kelepçeyle ev hapsinde bulunan şüpheli, uyuşturucu satmaya devam ettiği evinde gözaltına alındı.

Ankara'da Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunus Caddesi'ndeki evden uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti.

Savcılığın talimatı doğrultusunda teknik takibe aldıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, U.K, H.İ.K, E.E, A.S, S.D. ve Z.Ç'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada esrar, "skank" ve kokain gibi uyuşturucular ile bunların konulduğu kilitli poşetler ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden ev sahibi U.K'nin, 24 Şubat'ta Adana'da 850 gram esrar ve ruhsatsız silahla yakalandığı belirlendi.

Elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasına çarptırıldığı ancak Ankara'ya giderek Tunus Caddesi'ndeki eğlence mekanlarına gelenlere uyuşturucu satışını evden yapmaya devam ettiği öğrenildi.

AA

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