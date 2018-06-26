"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Uyuşturucu suçluları da derecesine göre renk kategorilerine ayrılacak

26 Haziran 2018, Salı 18:20
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Seydioğulları, "Uyuşturucu ticaretini organize eden 30'un üzerinde aile var. Bunları takip ediyoruz. Bunların renklendirmeleri de stabil değil. Kırmızı, mavi, yeşil gibi renkler sabit kalmıyor." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, uyuşturucu suçlularının da aranan teröristler uygulamasında olduğu renk kategorilerine ayrılacağını belirterek, "Ülkede ve uluslararası bağlantılı olarak uyuşturucu ticaretini organizasyon düzeyinde gerçekleştirmeye çalışan bizim tespit ettiğimiz 30'un üzerinde aile var. Bunları sürekli takip ediyoruz. Bunların renklendirmeleri de stabil değil. Kırmızı, mavi, yeşil gibi renkler sabit kalmıyor." dedi.

Seydioğulları, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Türk polisinin uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Seydioğulları, sentetik uyuşturucu tehdidine dikkati çekti.

Her uyuşturucunun zehir olduğunu ifade eden Seydioğulları, sentetik uyuşturucuların bir kere kullanılması durumunda dahi ölümle sonuçlanma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

Bitkisel ürünlere emdirilerek elde edilen bonzainin bitkisel değil, tamamen sentetik bir uyuşturucu olduğu uyarısında bulunan Seydioğulları, "Türkiye'de 2016'da uyuşturucudan kaynaklı ölümlerin yarıya yakını sentetik uyuşturucu sebebiyle gerçekleşti. Azımsanamayacak miktarda da çoklu madde kullanımından ölümler gerçekleşiyor." dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede "sokak bazında muhbir" uygulaması

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen "sokak bazında muhbir" uygulaması hakkında bilgi veren Seydioğulları, uyuşturucu yakalamalarında ikramiye ödemelerinin 1932'den beri miktara göre belirlendiğini hatırlattı.

Seydioğulları, ikramiyelerin yine miktara veya dosya başına olacak şekilde verilmesini istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bunun sebebi, sokak mücadelesinin ivmesini ve burada çalışan arkadaşlarımızın motivasyonunu artırabilmek. Muhbirsiz, ihbar eden olmadan bu işleri yapmak çok mümkün değil. Şu an zaten bunu sağlıyoruz. Bunu biraz daha kurumsal ve motive edici hale getirebilmek adına sokak organizasyonlarıyla ilgili bize bilgi getiren kişilere de ikramiye ödenmesine ilişkin bir girişimimiz var. O da taslak aşamasında. Şu anda görüşmeler devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu da çıkartırız diye düşünüyorum. Muhbir sayısında bir artış bekliyoruz."

Narkotik suçluları renk kategorilerine ayrılacak

Seydioğulları, narkotik suçlarına karışanların da terör suçunda olduğu gibi renk kategorilerine ayrılması konusuyla ilgili uyuşturucu bağlantılı ailelere ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Ülkede ve uluslararası bağlantılı olarak uyuşturucu ticaretini organizasyon düzeyinde gerçekleştirmeye çalışan bizim tespit ettiğimiz 30'un üzerinde aile var. Bunları sürekli takip ediyoruz. Bunların renklendirmeleri de stabil değil. Kırmızı, mavi, yeşil gibi renkler sabit kalmıyor. Projeli çalışmalar devam ettikçe, organizasyonlar deşifre edildikçe tabii ki bu renkler değişebiliyor. Örgütsel faaliyetleri arttıkça renklerin yerleri değişiyor. Bu ailelerle ilgili planlı operasyonlarımız sürekli devam ediyor. Yurt dışı bağlantılı olanların da ülkelerle işbirliği doğrultusunda takipleri devam etmekte."

"Avrupa ülkelerinin samimiyetsizliğini görüyoruz"

Uyuşturucuların kimyasal süreçten geçerek üretildiğine işaret eden Seydioğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Avrupa ülkelerinin biraz samimiyetsizliğini görüyoruz. Çok fazla uyuşturucu üretiminde kullanılan ara kimyasalları denetim altına almıyorlar, almak istemiyorlar. Bu konuda girişimlerimiz Avrupa'da ilgili kuruluşlar düzeyinde devam etmekte. Biz bunu sürekli de dile getiriyoruz. Mesela eroin maddesinin olmazsa olmazı bir ara kimyasalın tamamıyla Avrupa'da üretimi. O olmazsa eroin de olmayacak. O kontrol altına alınabilse eroin üretimi de ciddi anlamda kontrol altına alınacak. Sentetik uyuşturucularda da öyle. Suriye'de üretilmek için ham maddesi tamamıyla Avrupa'dan geliyor. Ecstasy, captagon denilen uyuşturucu hapların üretimi de tamamıyla Hollanda, Belçika, Çekya, o bölgelerde. Kendileri de bunu kabul ediyor ama buna müdahale konusunda çok samimi değiller."

Seydioğulları, 2016'da yakalanan ecstasy hap miktarının, 28 Avrupa Birliği ülkesi ve Norveç'te yakalanan miktardan fazla olduğuna da işaret ederek, "Hem doğudan gelen uyuşturucunun batıya geçişi hem de batıdan gelen uyuşturucunun Türkiye ve doğuya aktarılmasında bir pozisyonumuz var. Biz polis olarak bunu men edebilmek adına elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda Türk polisinin yetkinliğinin dünya kamuoyu tarafından bilindiğini vurgulayan Seydioğulları, bu kapsamda yabancı ülke teşkilatlarına eğitim verildiğini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Türkiye, uyuşturucu, Avrupa, mücadele
Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beklenen sağanak yağış hakkında AKOM'dan yeni açıklama

    AKP MYK'sı seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Cuma günü toplanıyor

    Muharrem İnce 81 ile teşekkür ziyaretinde bulunacak

    İran lideri Hameney'in askeri danışmanı Ruhani hükümetini eleştirdi

    Kılıçdaroğlu: 'Dikeni sularsanız, adaletsizliği perçinlersiniz'

    Esed'den şaşırtan açıklama: Türkiye'yi Suriye'ye ABD gönderdi

    Meral Akşener seçimden sonra ilk defa konuştu: İtibarlı yürüyüşümüze daha yeni başlıyoruz

    Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı 2018'in ilk altı ayında arttı

    Yeni yasama ve yürütme dönemi takvimi belirlendi

    AB 7 Myanmarlı üst düzey asker hakkında yaptırım kararı aldı

    Muharrem İnce'den dikkat çeken 'seçim' açıklaması

    Yurt Dışı oyları İYİ Parti'ye 2 vekil kaybettirdi

    AKP'deki yüzde 7.1'lik oy kaybı değerlendirildi

    Beyaz Saray'dan 24 Haziran seçimleri ile ilgili açıklama

    Demokrasi sınavı devam ediyor

    6 trilyon dolarlık ‘siber’ risk

    İşte son 16 turunda ilk iki eşleşmeler

    İKV’den OHAL kalksın çağrısı

    Demokrat adaylar milletvekili oldu

    KHK’lı akademisyenler Meclise girdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gençlerimize ihtiyacımız var
    Faruk ÇAKIR

    Camilerde çocuk sesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kader ve sebepler
    Muzaffer KARAHİSAR

    Köşedeki adam
    Ahmet BATTAL

    Tahterevallinin merkezinde duranlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur siyasî problemleri de halleder
    Cevher İLHAN

    Seçim sonuçlarının doğru okunması
    Genel

    İki yıldır oğluna hasret
    Osman KOYUNCU

    Hasenat ve salihatın farkları
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm medeniyetinin mimarları - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.