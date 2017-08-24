Üzücü haber Ankara'dan geldi: Ölüler ve çok sayıda yaralı var!

Eskişehir-Ankara karayolunda yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İzmir'den Ankara'ya gelen Uğur Durmaz'ın kullandığı 53 DJ 338 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'ya 35 kilometre kala Ballıkuyumcu mevkisinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Otobüste sıkışanların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Araç trafiği, kontrollü olarak tali yoldan verilmeye başlandı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. AA

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