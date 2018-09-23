"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Üzücü haber İzmir'den geldi

23 Eylül 2018, Pazar 14:28
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki dolgu alandan aşağıya devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun şoförü öldü.

Halis Dursun'un kullandığı 37 RC 870 plakalı kamyon, Laka Köyü yakınlarında bulunan hafriyat dökme sahasına girdiği sırada, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki dolgu alandan aşağıya düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Dursun'un olay yerinde öldüğünü belirledi.

Kaza sonrası jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

AKS 110 ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan Dursun'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Halis Dursun'un, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

AA

Etiketler: izmir, kamyon, hafriyat, kaza
Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trablus'taki çatışmalarda ağır bilanço

    SNHR: ABD öncülüğündeki koalisyon 156 kez "katliam" yaptı

    Minik Sedanur gözyaşları içinde defnedildi

    İran'daki terör saldırısına ilişkin Ruhani'den dikkat çeken açıklamalar

    MHP'nin af teklifine ilişkin Erdoğan'dan açıklama

    25 yıl sonra üst üste yenilgi tehlikesi

    Risale-i Nur'da Yavuz Sultan Selim ve İttihad-ı İslam mücadelesi...

    Türkiye'den 'sakin şehir' olmaya 3 aday daha

    'Müslümanların ilme verdiği değeri gösteriyor'

    'ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmedik'

    Ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 60'a yükseldi

    İsrail'e bu konuda bir yasak getiren ilk AB ülkesi olabilir
    📷

    Karikatürler

    Mizah mizah yok! Aa olmadı

    İslâm siyasete malzeme olmasın

    İhtiyaç listeleri velileri bıktırdı

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    CHP'den inşaat işçileri raporu

    'Ortak paydamız adalet, ortak paydamız hukukun üstünlüğü'

    Erbaş: Din eğitimi olmadan din hizmeti olmaz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Ağabeyden “tenkit” dersleri
    Cevher İLHAN

    Zavallılık…
    Genel

    Bu cesareti nereden alıyorsunuz? İmanımızdan!
    Genel

    MHP'nin af teklifine ilişkin Erdoğan'dan açıklama
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Benimle gelen perişan kalmaz
    Genel

    İhtiyaç listeleri velileri bıktırdı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    İman-ı Bilasyon
    Faruk ÇAKIR

    Tefrika tuzağını bozalım
    Genel

    İslâm siyasete malzeme olmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.