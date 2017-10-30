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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Üzücü haber Muş'tan geldi

30 Ekim 2017, Pazartesi 16:08
Muş merkeze bağlı Tekyol köyündeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitim gördüğü okulda, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen kavak ağacı, öğrencilerle öğretmenin üzerine düştü.

Devrilen ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan ölürken, 1 öğretmen ile 3 öğrenci de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1 öğrencinin de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde, merkeze 13 kilometre uzaklıktaki 800 nüfuslu ve 100 haneli Tekyol köyünde meydana geldi. 12 öğretmenin görev yaptığı, 250 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü Tekyol İlk ve Orta Okulu'nun bahçesindeki kavak ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerle öğretmenin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan, öldü. Olayda Fırat Durmak isimli öğrenci ağır yaralanırken, diğer öğrenciler Abdullah Dindar ve Berfin Özdemir ise hafif yaralandı. Öğretmen Münir Koçlar'ın da hafif sıyrıklarla ağacın altından kurtulduğu belirtildi.

Yaralı öğrencilerle öğretmen, okula çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köy Muhtarı Mehmetcan Kurtoğlu, olayla ilgili "Okulun bahçesinde ve dışarısında çok sayıda kavak ağacı var. Öğle arasına çıkan çocukların üzerine ağaç devriliyor. Bir öğrencimiz, hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin durumu ağır. Diğer öğrenciler ve öğretmen hafif yaralı" dedi.

Okuldaki olayı öğrenen veliler ve öğretmenler, yaralıların bulunduğu hastaneye giderken, okul, öğleden sonra tatil edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR ÖLÜM HABERİ DE KEPENEK KÖYÜ'NDEN

Muş merkeze bağlı Tekyol Köyü'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 1 öğrencinin ölümü ve 1 öğretmen ile 3 öğrencinin de yaralanmasının ardından, merkez Kepenek Köyü'nden de acı haber geldi. Köyde yaşayan 65 yaşındaki Remziye Akıntı, evinin bahçesinde çalışırken saat 10.30 sıralarında şiddetli rüzgarda devrilen ağacın altında kalarak öldü. Akıntı'nın cenazesi, Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2'si kız 6 çocuk annesi Remziye Akıntı, otopsinin ardından köyünde toprağa verilecek.

DHA

Etiketler: muş, fırtına
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