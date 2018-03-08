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8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Üzücü haber Sakarya'dan geldi!

08 Mart 2018, Perşembe 10:00
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir otomobilin tıra çarparak dorsenin altında sıkışması sonucu iki kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi Alancuma mevkisinde İstanbul istikametinde seyreden Oğuz Dülgeroğlu'nun (34) kullandığı 54 E 2379 plakalı otomobil, emniyet şeridinde bekleyen Kenan A. idaresindeki 68 BB 388 plakalı tırın sol tarafına çarptı.

Daha sonra savrulan otomobil, yaklaşık 10 metre ileride aynı şeritte bekleyen Hüseyin E. yönetimindeki 06 BHM 24 plakalı tıra arkasından çarptı ve bu aracın dorsesinin altında sıkışıp kaldı.

Kazada, otomobil sürücüsü Oğuz Dülgeroğlu ve annesi Nursel Dülgeroğlu (72) araçta sıkıştı. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan anne ile oğulun öldüğünü belirledi.

Cesetler otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.

AA

Etiketler: sakarya, trafik kazası
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  • Naim

    8.3.2018 12:15:58

    Bu tür kazalarda can kaybını azaltmak mümkün. Binek araçların kamyonların kasaları altına sıkışmasını önlemek amacı ile her taraftan tompon demirleri ile çevrilmelidir. Avrupada bu zorunlu olarak yapılıyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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