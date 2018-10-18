Üzücü kazada ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

İzmir’de kamyon kazasında vefat eden sığınmacıların sayısı 23’e, gözaltına alınanların sayısı da 12’ye yükseldi.

Tekneyle Yunanistan’ın Samos Adası’na gidecek sığınmacıları taşıyan kamyon, 14 Ekim saat 08.00 sıralarında İzmir’in Gaziemir ilçesinde yoldan çıkmıştı. Kazada biri hamile kadın, ikisi bebek ve ikisi çocuk 22 kişi vefat etmiş, 20’den fazla kişi yaralanmıştı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 22 yaşındaki adı öğrenilemeyen kadın önceki gün vefat etti. Yedi aylık hamile kadının karnındaki bebeğin de kazanın meydana geldiği gün öldüğü ve sezaryenle alındığı öğrenildi. Vefat eden Suriyeli kadının cenazesi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adlî Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazadan yaralı kurtulan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz’ın Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Okunma Sayısı: 101

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.