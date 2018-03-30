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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Üzücü olay Bayburt'ta yaşandı

30 Mart 2018, Cuma 10:02
Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İran plakalı bir otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Bundan kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait bir minibüsün de aynı çukura düşmesiyle ikinci kaza meydana geldi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Kazada 8 kişi öldü. Yaralanan 4 kişinin tedavileri ise Bayburt Devlet Hastanesinde sürüyor.

Kazada hem Türk hem de İran uyruklu vatandaşlar öldü

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, menfez çalışması dolayısıyla bir süredir ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada ölen hem Türk hem de İran uyruklu vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Olayın detaylı bir şekilde araştırıldığını dile getiren Pehlivan, "Kazanın nereden kaynaklandığı, yol çalışması ile ilgili durum, trafik yani olay her boyutuyla dikkatlice incelenecek. Olaya ilişkin tahkikat adli merciler nezdinde de devam edecek." diye konuştu.

***

Tayland'da otobüste çıkan yangında 20 kişi öldü

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Tak kentinde Myanmarlı göçmen işçileri taşıyan iki katlı otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Polis yetkilisi Raewat Aiemtak, otobüste bulunanlardan 20 kişinin yanarak can verdiğini belirterek, bir kişinin ağır yaralandığını, 27 kişinin ise otobüsten çıkmayı başardığını kaydetti.

Aiemtak, yangının nedeninin araştırıldığını söyledi.

Tayland'ın Nakhon Ratchasima bölgesinde de geçen hafta tur otobüsünün yoldan çıkması sonucu 18 kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: bayburt, trafik kazası
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