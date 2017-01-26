Valilik: Ahmet Türk’e kelepçe takılmadı

Elazığ Valiliği, eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Türk’ün kelepçeli olarak hastaneye götürüldüğü yönünde sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanan görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada Türk’e kelepçe takılmadığı söylendi.

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