Valilik basın açıklaması ve yürüyüşleri yasakladı

KAHRAMANMARAŞ Valiliği, il genelinde her türlü basın açıklaması, yürüyüş, gösteri gibi etkinliklerin bir ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C Maddesi, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11'inci maddesi (m) bendi doğrultusunda il genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliği, çadır kurma, stand açma,basın açıklaması ve benzeri etkinlikler 18 Aralık 2016 günü saat 08.00'den 18 Ocak 2017 günü saat 17.00'ye kadar yasaklanmıştır." DHA

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