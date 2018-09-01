Valizin içindeki yolculuk Sarp Sınır Kapısı'nda son buldu

Sarp Sınır Kapısı'nda valize saklanarak yurda girmek isteyen kadın ile kendisine yardımcı olan arkadaşı gözaltına alındı.

Sarp Sınır Kapısı'nda, valize saklanıp kaçak olarak yurda girmek isteyen yabancı uyruklu kadın ile arkadaşı yakalandı. Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü personeli, sınır kapısındaki Türkiye'ye giriş yaya koridoruna gelip polis-pasaport işlemlerini yaptırmak isteyen Gürcistan vatandaşı G.P'nin (24) durumundan şüphelendi. Yurda girmek isteyen bu kişinin elindeki büyük valizi açan görevliler, Özbekistan uyruklu F.T. (27) adlı kadını yakaladı. Görevlilerce yapılan incelemede, 5 yıl süreyle yurda girişinin yasaklandığı anlaşılan F.T. ile arkadaşı G.P. gözaltına alındı. AA

Okunma Sayısı: 812

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.