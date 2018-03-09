"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Van'da 103 yaylaya yasak getirildi

09 Mart 2018, Cuma 12:01
Van’da, yayla ve meraların kullanımına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Kentteki 561 mera kullanıma açılırken, 103 mera ve yaylanın ise kullanıma kapatıldığı belirtildi.

Van Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 103 yayla ve meranın ‘geçici askeri güvenlik bölgesi’ ilan edilmesi nedeniyle kullanıma kapatıldığı belirtildi. Valilik, 9 yayla ve meranın ise mahalle sakinlerinin kullanımına açık tutulduğunu ancak, göçerlerin kullanmalarının yasaklandığını ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

“Emir yazısında, belirtilen yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddelerine göre gerekli yasal işlem yapılacak. İlimizde bulunan mera ve yaylaların kullanımına ilişkin alınan prensip kararlar, emre dayanak teşkil eden ilgili mevzuat ve detaylı içeriği Van Valiliğinin www.van.gov.tr internet sitesinde duyuruldu.”

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe sınırları içerisine girdi

    Cumhuriyet davası öncesi gerginlik

    Ticaret açığının yüzde 60'ı 3 ülkeden

    Otoparkların 24 saati 1 lira olacak

    AKP, kayıp silahların araştırılması önergesini reddetti

    92 eski öğretmene gözaltı kararı

    Özel hastanelerden SGK vurgunu!

    Sahile on binlerce deniz canlısı vurdu

    600 otobüs bugün kontak kapatıyor!

    'Türkiye-ABD teknik komitesi' ile ilgili ABD'den açıklama

    Trabzonspor'dan 'olağanüstü genel kurul' kararı

    Demokrasi ve hukuk daha da yara alır

    Allahu Ekber, Allahu Ekber

    Doğru insanı bulmak için doğru olmak lazım

    Temel haklar kötüye gidiyor

    Bu imtihan sadece mazlûmların değil, hepimizin imtihanı

    İslâm karşıtlığına hapis cezası

    Muhalefet sürpriz yapabilir

    FKÖ Genel Sekreteri Ureykat: İsrail Filistinli işçilere kölelik sistemi uyguluyor

    Seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Bu imtihan sadece mazlûmların değil, hepimizin imtihanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O manşet niye rahatsız etti?
    Genel

    92 eski öğretmene gözaltı kararı
    Genel

    Demokrasi ve hukuk daha da yara alır
    Genel

    Temel haklar kötüye gidiyor
    İslam YAŞAR

    Allahu Ekber, Allahu Ekber
    Genel

    Doğru insanı bulmak için doğru olmak lazım
    Armağan Bahtiyar

    Oğlumla Konuşmalar (1)
    İnci Karaman

    Bir nar kıssası
    Genel

    AKP, kayıp silahların araştırılması önergesini reddetti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.