Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Özalp İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Van'da saat 01.42'de merkez üssü Özalp İlçesi Çamurlu köyü yakınları olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özalp'in yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Gürpınar İlçesi Umut Köyü, büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı.