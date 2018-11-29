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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Van'da 'Kaya balı'na ulaşmak için tehlikeyi göze alıyorlar

29 Kasım 2018, Perşembe 20:33
Van'ın Çatak ilçesinde geçimini bal satarak sağlayan Aslan Semo ve oğulları, yüksek dağlarda bulunan doğal bala ulaşmak için zorlu ve tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiriyor.

Karakovan balı, cevizi ve alabalığı ile ünlü Çatak ilçesinde kovanlarda üretilen balın yanı sıra yüksek dağlarda bulunan "kaya balı" da zorlu bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor.

İlçede geçimini balcılıkla sağlayan Aslan Semo, çocukları Hasan ve Hadi Semo, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen bal için dağları adım adım geziyor.

Hasadın başlamasıyla hazırlıklarını tamamlayan baba Semo ve çocukları, sabah erken saatlerde kayalıklara tırmanarak bal arıyor.

Özellikle uçurum altındaki kayalıklarda bulunan bala zor şartlarda ulaşmaya çalışan balcılar, zaman zaman tehlike atlatıyor.

Oğullarının yardımıyla beline bağladığı halatla kayalıklardan sarkan Aslan Semo, kayalıklardaki balı kesmeden önce duman tutarak arıların petekten uzaklaşmasını sağlıyor. Ardından yuvanın girişini açan Semo, tamamen doğal koşullarda oluşan kaya balını uzun saplı bıçakla ustaca keserek çıkarıyor ve yanında getirdiği kutuya yerleştiriyor.

"Balı gördüğümüzde tehlikeyi unutuyoruz"

Aslan Semo, yaban arılarının genellikle dağlık alanlarda bal yaptığını ve bunun da işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Zorlu bal yolculuğunun erken saatlerde başladığını anlatan Semo, "Bala ulaşana kadar büyük tehlike atlatıyoruz. Balı gördüğümüzde de bu tehlikeyi unutuyoruz. Yaşadığımız eziyete değiyor. Herkesin bu balı tatmasını tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok güzel. " dedi.

Semo, yüksek kesimlerdeki bala 4 saatlik bir uğraşın ardından ulaştıklarını ifade etti.

El değmeden üretilen doğal balın birçok hastalığa iyi geldiğinin bilindiğini vurgulayan Semo, "Bu bala el ve göz değmiyor. Çok zor bulunuyor. Kilogramını 300-500 liradan satıyoruz. Bugün bir kayadan yaklaşık 12 kilogram bal çıkardık. İnşallah bu bal bir hastaya şifa olur." diye konuştu.

"Kayalıkların arasından zorlukla ilerliyoruz"

Hadi Semo da balın bulunduğu kayalıkları ilkbaharda belirlediklerini, sonbaharda da hazırlıkları yaparak tırmanış gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bu işi meslek haline getirdiklerini anlatan Semo, "Her güzelliğin zorlu bir tarafı var. Kayalıkların arasından zorlukla ilerliyoruz. Bugün de bayağı zorluk çektik. İpleri bağladıktan sonra sarkarak bala ulaşmaya çalışıyoruz. Güvenlik önlemini alıyoruz. Riski minimuma indirmeye çalışıyoruz. Balı kestiğimizde de bu zorluğu unutuyoruz. Nadir bulunan bir bal olduğu için talep çok fazla oluyor. Yurt içi ve yurt dışından hem telefonla hem de internet yoluyla sipariş alıyoruz. Genelde ilaç niyetine alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: Kaya balı, Van, Çatak
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