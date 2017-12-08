Van'da kaza: 15 asker hafif yaralandı

Van'da askeri konvoydaki 3 aracın buzlu ve kaygan yolda devrilmesi sonucu 15 asker hafif yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı ile Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığına ait araçların yer aldığı askeri konvoyun, Van'dan Hakkari'ye intikali esnasında, Zernek Barajı mevkisinde yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle kaza meydana geldiği belirtildi. Açıklamada şu bilgi paylaşıldı: "Kaza sonucunda konvoyda bulunan 3 kirpi aracı yan yatmış ve 15 personel hafif şekilde yaralanmıştır. Hayati tehlikeleri bulunmayan personel 112 Acil ekipleri tarafından tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir." AA

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