Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş silah, roketatar, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş silah, roketatar, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerince, şehirlerde saldırı yapılması yönünde talimatlar gönderildiği bilgisi edinildi. Bu kapsamda Erciş Jandarma Komutanlığınca, Doğancı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda AK-47 piyade tüfeği ile buna ait 364 fişek, RPG-7 roketatar ve buna ait 9 mühimmat ile 4 sevk fişeği, 812 BKC makineli tüfek fişeği, iki gece görüş dürbünü, keskin nişancı tüfeği dürbünü, el dürbünü, bir kilogram patlayıcı madde, 15 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 el bombası fünyesi, el telsizi düzeneği, 10 elektrikli fünye, 4 el telsizi, iki cep telefonu, akım düzenleyici, pusula, tahkim edevatı, 100 metre kablo, 9 monte hamili, keski, makas, iki tornavida, 8 alyan anahtarı, asma kilit, masolet kelepçe, akım ölçer, lehim makinesi ve tertibatı, 3 koli bandı, elektrik bandı, tıraş makinesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. AA

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.