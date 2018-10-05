Van'da PKK terör örgütüne operasyon: 16 gözaltı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerinin deşifresi ile önlenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.