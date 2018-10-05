"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Van'da PKK terör örgütüne operasyon: 16 gözaltı

05 Ekim 2018, Cuma 13:50
Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerinin deşifresi ile önlenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

AA

Etiketler: Van, PKK, operasyon
Okunma Sayısı: 83
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı

    Akşener protestosuyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

    Rusya, Hindistan'a 5 adet S-400 sattı

    Batman şehitleri ebediyete uğurlandı

    Interpol Başkanı Meng 6 gündür kayıp

    Pakistan 17 STK'yı sınır dışı etti

    "Yönetim önce bin 500 ruhsatsız fırını kapatsın"

    İthal anguslar İzmir Limanı'na getirildi

    "Gece vakti adam yollamak, mafyaların raconunda bile yoktur"

    Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

    Akşener'in evinin önündeki izinsiz gösteriye Valilikten soruşturma

    Şeker fabrikalarının arsaları da satılıyor

    Batman şehitlerinden 4'ü memleketlerine uğurlandı

    Güney Kore eski devlet başkanına 15 yıl hapis

    OHAL komisyonu 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı

    Doğu Karadeniz'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

    Erdoğan'dan AB üyeliği için referandum sinyali

    Mursi'ye 5 yıl içinde 4 kez görüş izni verildi

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun

    Trans yağlar ölüm sebebi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Avcı: Meclis olanlardan habersiz
    Genel

    Beni cemaatlerin aleyhinde asla konuşturamazsınız
    Genel

    ‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enflasyon canavarı
    Genel

    OHAL komisyonu 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı
    Süleyman KÖSMENE

    Cezaevini medreseye çeviren setten aldınız mı?
    Genel

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun
    Genel

    Çözüm af değil, rehabilite
    Ali FERŞADOĞLU

    Mezheplerin Kur’ân’daki yeri nedir?
    Genel

    Maaşı artan var mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.