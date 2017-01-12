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12 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Van'da terör operasyonu

12 Ocak 2017, Perşembe 21:06
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen malzemelerin imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Başkale ilçesinin Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında, bölücü terör örgütünce kullanılan iki sığınak tespit edildi.

Sığınaklardaki aramalarda 6 adet 12 kilogramlık dolu tüp, benzinli jeneratör, 8 adet 70 litrelik dolu mazot jelikanı, 6 adet 20 litrelik dolu benzin bidonu, 4 battaniye, naylon branda, 4 dolu küçük tüp, 18 litrelik mazot, balta, balyoz, çekiç, 100 metrelik dağcı ipi, tüplü ocak, 2 hilti ucu, 2 güneş paneli, 12 porselen kase, el testeresi, 12 su bardağı, 100 metre uzatma kablosu, akü, tepsi, 4 yemek tenceresi, düdüklü tencere, 2 defter, 2 demir murç, güç kaynağı, 10 ampul, USB girişli led ışık, 500 konserve, 5 kilogram şeker, 2 plastik su pompası, gaz sobası, 500 hazır çorba, 3 kilogram deterjan ve 4'lü sabun, 500 kuru ekmek, 10 adet 2 metre tahta, 2 adet 75 litrelik bidonda benzin, 30 metre halıfleks ve 50 metre ince naylon ele geçirildi. Söz konusu malzemeler olay yerinde imha edildi.

 

AA

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