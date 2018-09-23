Van'dan art arda iki deprem

Van'da, Richter ölçeğine göre, 18 dakika arayla 3.0 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hasara neden olmayan depremler, korkurya neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 17.37'de, yerin 7.00 kilometre derinliğinde, merkez üssü merkez Tuşba ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Kentte, 18 dakika sonra saat 17.55'te, yerin 21.81 kilometre derinliğinde, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Depremlerde, can ve mal kaybı olmadı, kısa süreli korku yaşandı. DHA

Okunma Sayısı: 247

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.