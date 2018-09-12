Van Gölü mü, bataklık mı?

Göl olmazsa Van’ın bir kıymetinin kalmayacağını belirten Çevre Derneği Başkanı Ali Kalçık, saniyede bin 800 ton lağımın Van Gölü’ne aktığını söyledi.

Tarafsız akademisyenlerin çalışmalarından söz eden Kalçık “Eğer önlem alınamazsa 25 yıl sonra göl bir bataklığa dönüşecek” diyor. Kalçık Gazete Duvar’a şunları dedi: “HES’ler yapılırken devletten bir taahhütname alınıyor. Meselâ aylık 10 megavat enerji vereceğim diyor. Yaz aylarında hem buharlaşmadan hem de tarımsal sulamadan dolayı ayrıca su kaynağının azalmasından dolayı su debisi düşüyor. Su debisi düşünce HES’ler can suyu da vermiyor. Bu da suda yaşayan binlerce canlının katledilmesine neden oluyor.”

Vahşet yaşanıyor

Kalçık şunları söylüyor: “Bu gördüğünüz herhangi bir dere, akarsu değil, kanalizasyon. Saniyede 1800 litre kanalizasyon akıyor göle. Bunun arıtılması, temiz su olarak göle akması gerekiyor. Belediyeler tasarruf amaçlı ya da elektrik borcundan dolayı arıtmaları çalıştırmıyor ve böylesi bir vahşet yaşanıyor. Van Gölü’nün çevresinde yaklaşık 1 milyon 200 bin insanın doğrudan göle etkisi oluyor. Yaklaşık 6 bin kamyon evsel atık açıktan akıtılıyor göle. Bunun önüne geçilmezse göl kalmayacak.”