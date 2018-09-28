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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Van Gürpınar'da çalınan 107 hayvan 24 saat sonra bulundu

28 Eylül 2018, Cuma 14:29
Van'ın Gürpınar ilçesinde çalınan 107 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 24 saatlik çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Gürpınar ilçesine bağlı Bölmeçalı Mahallesi'nde T.A.'ya ait 107 küçükbaş hayvan kayboldu. Hayvanların sahibinin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harakete geçti. Vatandaşların da desteğiyle jandarma ekipleri, zorlu iklim ve tabiat koşullarında 24 saatlik arama çalışması yaptı. 50 kilometrelik bölgeyi didik didik arayan ekipler, hayvan hırsızlarının izini sürdü. Ekipler, çalınan hayvanları Gürpınar ilçesine bağlı Gölardı Mahallesi'nde buldu. Hayvanları arazide bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Hayvanlarına kavuşan T.A., jandarmaya teşekkür etti.

DHA

Etiketler: Van, i Gürpınar, hayvan, çiftçi
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