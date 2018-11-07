"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Van kahvaltısının önemli lezzeti tescillendi

07 Kasım 2018, Çarşamba 20:59
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Van kahvaltısının önemli ürünlerinden kavuta coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

Kentte özgü 20 farklı ürünle hem göze hem de mideye hitap eden kahvaltının önemli ürünlerinden biri olan kavutun korunması için Van Ticaret ve Sanayi Odasınca çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan başvuru sonucu TÜRKPATENT tarafından kavuta coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, şöyle konuştu:

"2015 yılından bu yana Van kahvaltısı artık 16 standart ürünü ve garanti marka tescili ile Van halkına ait olduğunu, kentte ait kültürel bir değer olduğunu Van Ticaret ve Sanayi Odası emekleri ve katkılarıyla gerçekleştirmiş olduk. 2014 Haziran ayında da yaptığımız dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasının Guinness rekorlarına girmesiyle beraber bunun alt yapısını güçlendirmeye yönelik, faaliyetlerimiz durmadan devam ediyor. 2017 yılının yedinci ayında biz ürünlerle ilgili çeşitli girişimlerde bulunmuştuk."

Van'da son 2 yılda 6 ürünün tescillendiğini vurgulayan Takva, kavutun Urartu medeniyetinden bu yana sütte bekletilmiş ve kabuklu buğday ununun tere yağında kavrulmasıyla elde edilen bir ürün olduğuna dikkati çekti.

Takva, "Özellikle kış aylarında besleyici özellikleri ve askerlerin Urartu döneminde beslenmesine katkı sağlanmasına yönelik bir yiyecek olması itibarıyla bölgesel bir değer anlamındaydı. Bunu elbette boş bırakmak mümkün değildi. Bu çerçevede Ticaret Sanayi Odamızda bunun hem kimyasal birleşenlerin, yapılış şeklini, içeren çalışma ve raporlarla Türk patent gurubuna yaptığımız başvuru neticesinde Van kavutu tescillendi." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: Kavut, Van, kahvaltı, tescil
Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriyeli terziden Türkiye'ye teşekkür tabelası

    Trump'tan yeni 'Kaşıkçı' ve yaptırım açıklaması

    ‘Daha önce de ihanet ettiler şimdi de ederler'

    Başkan Trump: Demokratlar zorluk çıkarırsa Cumhuriyetçi oylardan destek veririz

    Hisarcıklıoğlu: Ben gelecekten umutluyum

    Rusya'dan ABD seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

    Kalın'dan ABD'ye: PYD ve YPG'ye verilen her destek PKK'ya verilmiş demektir

    30 bin kişi lekelenmedi, peki ya diğerleri?

    Pahalıya mal ediyoruz

    Yeni uygulama ekmek israfına çare olacak mı?

    Demokratlar, 219 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler 193 sandalyede kaldı

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz

    ‘İşsizlik ve iflâs dalgası başlayabilir’

    ABD'nin kritik ara seçim sonuçları nasıl yorumlandı?

    Uçağın rötar yapmasına sebep oldu

    Avrupa Birliği'nden Türkiye ile ilgili önemli açıklama

    50 kişi hakkında iddianame hazırlandı

    Medvedev: ABD veya İsrail delil sunamadı

    Hulusi Akar: Çok geç kalındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz derinleşiyor
    Atilla YILMAZ

    “Hepsinin Ağababası Said Nursî’dir!”
    Genel

    30 bin kişi lekelenmedi, peki ya diğerleri?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsmail Karakuyu ve Abdullah Nişancı
    Cevher İLHAN

    Yürütmenin yargıya müdahalesiyle
    Genel

    Gözlere şifa: Bal kabağı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hulusi Akar: Çok geç kalındı
    Abdil YILDIRIM

    Şaban Döğen’i rahmetle anarken
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur ve kadın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.