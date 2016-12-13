Vatan hainliğiyle suçlanıyordu, gerçek ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde öldüğü belirtilen Kara Harp Okulu Bando Komutanlığı'nda görevli 31 yaşındaki Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın şehit olduğunu duyurdu. Muğla'da yaşayan anne Bilsen Dağdaş, "Evladım mezarında rahat uyuyacak" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edilen ve bekar olan Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, ev kiralayıp yerleşme hazırlıkları yapıyordu. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sokağa çıkması çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Astsubay Dağdaş, başına isabet eden tek kurşunla vefat etti.

Dağdaş'ın Muğla'da yaşayan ailesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara'ya gitti. İlk etapta oğlunun gözaltına alınan askerler arasında olduğunu düşünen işçi emeklisi anne Bilsen Dağdaş, listede çocuğunun adını bulamayınca bu kez hastanelerin yolunu tuttu. Altı gün oğlunu arayan anne Dağdaş, son çare olarak istemeyerek de olsa Ankara Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada kimliksiz cenazeler olduğunu öğrenen Bilsen Dağdaş, DNA örneği verdi. Darbe girişiminden tam 8 gün sonra adli tıp kurumundaki görevlilerin kendisini aramasıyla acı haberi alan anne Dağdaş, oğlunun cenazesine ulaştı. Ancak Dağdaş, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmadı.

"Cenaze namazı vatan haini suçlamasıyla kıldırılmadı"

Bu gelişme üzerine Astsubay Dağdaş'ın annesi Bilsen Dağdaş, oğlunun darbeci askerlerin öldürdüğünü söyleyerek, 'şehit' sayılmasını istedi. Şehitlik verilmesini beklediği oğlunun tören yapılmadan mezarlıkta kılınan cenaze namazıyla toprağa verildiğini, camide mevlit okutma isteklerinin de kabul edilmediğini söyleyen Bilsen Dağdaş'ın bu isyanı ulusal ve yerel basında yer aldı.

Bilsen Dağdaş, oğlunun şehit sayılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da başvurdu. Savcılık, soruşturmanın ardından Dağdaş'ın darbeci askerler tarafından şehit edildiğini duyurdu.

Dağdaş'ın ailesine de konuyla ilgili savcılık tarafından bir bilgilendirme yazısı gönderildi.

Anne Birsen Dağdaş, "Ziya'mın hainler tarafından şehit edildiği açıklandı. 15 Temmuz'dan bu yana çok büyük mücadeleler verdim. Yavrumun suçsuz olduğunu biliyordum. Evladım mezarında rahat uyuyacak. Çocuğum Akar Paşa için şehit düştü. Oğlumun cenaze namazı vatan haini suçlamasıyla kıldırılmamıştı. Vatanı için canını veren Ziyam bunların hiçbirini hak etmedi. Yaşadıklarımız bizi çok yıprattı" dedi.