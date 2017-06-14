Vatan hasretinin fotoğrafı

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine gitmek için sahur vakti sınır kapısına akın eden Suriyeliler izdihama neden oldu. Kilis Valiliği tarafından 13- 23 Haziran tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey bölgelerine bayram nedeniyle gidiş- dönüşlere izni verileceğini duyurmasının ardından ülkesine gitmek isteyen yüzlerce Suriyeli, dünden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın etti. Sınır kapısında yoğunluk oluşunca polis demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Dün başlayan ve bugün de devam eden geçişler sırasında meydana gelen izdihamda çok sayıda kişi ezilme tehlikesi geçirdi. İzdihamda fenalaşanlara sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Yanlarında kişisel eşyasını götürülmesine izin verilen Suriyeliler, pasaport veya geçici olarak verilen AFAD tanıtım kartlarını göstererek İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerinin ardından ülkelerine geçiyor. Bayramı ülkelerinde geçirecek Suriyeliler, 14 Temmuz'a kadar yeniden Türkiye’ye dönebilecekler. DHA

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