Vatandaşa 'parayı alırsan, gazınız kesilir' uyarısı!

İzmir'de bir vatandaş, "bağlantı ve güvence bedeli" ücretinin iadesi için davalık olduğu doğal gaz dağıtım şirketinden "Parayı alırsan, gaz arzı durdurulacaktır" içeriğinin bulunduğu bir mektup aldı.

Buca Tüketici Hakem Heyetine yaptığı "güvence ve bağlantı bedelinin iade başvurusu" lehine sonuçlanan bir vatandaşa, davalık olduğu doğal gaz dağıtım şirketi tarafından "Parayı alırsan, gaz arzı durdurulacaktır" içerikli mektupla karşılık verildi.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Diren Demir, geçen yıl nisan ayında Buca Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunarak, ev aboneliği bulunan doğal gaz dağıtım şirketinin, henüz doğal gaz bağlanmadan kendisinden bağlantı ve güvence bedeli adı altında 914,67 lira aldığını belirterek bu ücretin iadesini talep etti.

Her iki tarafın da savunmasını alan heyet, bedelin haksız ve hukuka aykırı alındığına karar vererek, söz konusu paranın Demir'e iadesine hükmetti.

Şirket ise Tüketici Mahkemesine itiraz hakkını kullandı ve dava açtı.

Dava süreci devam ederken Demir, dağıtım şirketinden mektup aldı.

"Abonelik sözleşmeniz sonlandırılarak gaz arzınız durdurulacaktır"

Mektupta, şirketin, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümleri ile bu kanunun uygulama ve denetiminden sorumlu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yönetmelik, tebliğ ve kararlarına göre hareket ettiği belirtildi.

Mektupta, Buca Tüketici Hakem Heyetinin aldığı karara atıfta bulunularak, şunlara yer verildi:

"Şirketimizce alınan söz konusu bedellerin tarafınıza iade edilmesi durumunda abonelik sözleşmeniz sonlandırılarak gaz arzınız durdurulacaktır. Tekrar abone olmak istediğinizde başvuru tarihindeki EPDK tarafından belirlenen bedeller dikkate alınarak aboneliğiniz tesis edilecektir. Buna rağmen yukarıda belirtilen bedellerin iadesini talep etmeniz halinde IBAN numaranızı şirketimize bildirmeniz gerekmektedir."

"Böyle bir tehdidi hak etmediğimizi düşünüyorum"

Diren Demir'in annesi Leyla Demir, yaptığı açıklamada, söz konusu mektubun kargo aracılığıyla evlerine ulaştığını söyledi.

Mektubu görünce çok şaşırdıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Tüketicinin bir mağduriyeti varsa bunun yasal yollardan düzeltilmesi için başvurduk. Bizim amacımız firmadan para almak değil. Böyle bir tehdidi hak etmediğimizi düşünüyorum. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz. Eğer tüketicinin böyle bir hakkı varsa ve mahkeme buna karar verirse de bu durumun yerine getirilmesi gerekir. Biz tüketici olarak yasal süreci bekliyoruz."

Demir ailesinin avukatı ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkan Yardımcısı Avukat Ali İhsan Arıcan ise doğal gaz dağıtım şirketlerinin tüketicilerden aldığı bağlantı ve güvence bedelinin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Bu konu hakkında Afyonkarahisar'da benzer bir kararın alındığını ve tüketiciye para iadesi yapıldığını anımsatan Arıcan, "Bu kararlar icraya konulup infaz edilebilir ancak şirket tüketicilere tehdit içeren mektuplar gönderdi. Bu hukuka uygun değil. Mahkeme ne karar verirse herkes ona uymak zorundadır. Firmanın bu tutumu şantaj ve tehdit içeriyor."

Arıcan, tüketicilerin mektuptan sonra çekindiğini sözlerini ekledi.