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29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Vatandaşın aklıyla alay ediyorlar

29 Haziran 2018, Cuma 01:05
24 Haziran seçimleri öncesi Kocaeli Belediyesi tarafından Gebze’nin birçok noktasına metronun durak tabelaları dikilmişti. Seçimleri AKP’nin kazanmasının ardından aynı metro tabelÂlarının belediye tarafından söküldüğü iddia edildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi ve çeşitli ilçelerine dikilen metro durağı tabelalarının seçimlerden sonra kaldırıldığı iddia edildi. Henüz Kocaeli ili içerisinde hiçbir metro istasyonu bulunmaması rağmen dikilen metro durağı tabelaları tepki çekmişti. Seçimleri AKP’nin kazanmasının ardından aynı metro tabelalarının belediye tarafından söküldüğü iddia edildi.

Vatandaşı kandırıyorlar

Konuyla ilgili olarak Sözcü’ye açıklamalarda bulunan CHP’li Tahsin Tarhan ‘vatandaşı kandırıyorlar’ dedi. Tarhan şu değerlendirmelerde bulunmuştu: “Maalesef vatandaşı kandırmanın en acı şeklini yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay görülmemiştir. Tabelasını koymuşlar ancak metro yok. Çalışması dahi başlamamış ancak seçim vaatlerinde ‘metro yaptık’ diyebilmek için böyle bir yol izlemek bu vatandaşın aklıyla alay etmektir. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı için 4 firma Gebze Metrosu yapımı için teklif vermişti. İhale 2 milyar 488 milyon 489 bin TL verildi henüz bir çivi dahi çakılmayan metro projesinde belirli noktalara sanki metro varmış gibi tabela dikilmiş. Vatandaşa hizmet anlayışını bu kadar ayaklar altına almak kimsenin haddi değildir” demişti. 

İYİ Parti’den eleştiri

İYİ Partili Lütfü Türkkan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir tweet paylaştı. Türkkan, “Seçim bitince olmayan metronun kocaman işaret levhasının da işi bitti Darıca’da. Yerel seçimlerde lazım olur yine” dedi.

Etiketler: metro
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